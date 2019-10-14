في قرار هو الأول من نوعه.. "الملك سلمان" يوجه برحيل محمد بن سلمان من المملكة .. ماذا يحدث؟

شكرا لمتابعة خبر عنفي قرار هو الأول من نوعه.. "الملك سلمان" يوجه برحيل محمد بن سلمان من المملكة .. ماذا يحدث؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم ، قرارًا هو الأول من نوعه برحيل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من المملكة.

وبحسب بيان صادر عن "الديوان الملكي"، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن محمد بن سلمان يزور كوريا الجنوبية لأول مرة؛ بناءً على توجيهات الملك سلمان.

ومن المقرر أن يترأس محمد بن سلمان، وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المزمع عقدها بمدينة أوساكا في اليابان.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لولي العهد السعودي إلى كوريا الجنوبية، والتي تحدثت عن وسائل إعلام كورية على نطاق واسع.

وأوضح بيان الديوان الملكي، أن توجيه "الملك سلمان" بزيارة "ولي العهد" تأتي من منطلق الحرص على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة في المجالات كافة.

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