الداخلية تتراجع عن قرار صرف مرتبات منتسبيها

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الإثنين 14 أكتوبر 2019
الداخلية
الخليج 365
تراجعت وزارة الداخلية عن قرار صرف مرتبات منتسبيها لشهري أغسطس وسبتمبر 2019م، حسبما أفادت مصادر محلية في عدن .
وقالت المصادر، مصرف الكريمي إكسبرس، رفض صباح اليوم صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية، لعدم وجود أي إتفاق بهذا الشأن .. مشيرة إلى أن العشرات من منتسبي الداخلية تجمعوا صباح اليوم أمام مصرف الكريمي لإستلام مرتباتهم وفق ما تم إعلانه أمس .
وأضافت المصادر، أن الكريمي أبلغهم انه لا يوجد لديه امر صرف حتى اللحظة وهو ما منعه من دفع مرتباتهم .
وأعلنت وزارة الداخلية، أمس، أنه سيتم اليوم الإثنين صرف مرتبات منتسبيها في العاصمة عدن .
وجاءت الموافقة على الصرف بموجب الآلية المتفق عليها بين قيادات المنطقة الرابعة ووزارة الداخلية ورئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك ,.
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