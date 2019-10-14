صعدة.. قصف مدفعي على تحركات للمليشيا في رازح الحدودية

الإثنين 14 أكتوبر 2019 الجيش الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم الإثنين، تشرين الأول 14، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وأشارت إلى أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر. Advertisements ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي. وفي وقت سابق اليوم قصفت المقاتلات الحربية تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية مجز شمالي المحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.

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