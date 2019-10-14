ماذا يحدث : شيعة السعودية ينتفضون ويوجهون رسالة نارية إلى الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان (تفاصيل خطيرة تنشر لأول مرة)

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عدن - ياسمين التهامي - انتفضت الطائفة الشيعية في السعودية، ووجهت رسالة نارية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان. وقال تجمع علماء الشيعة في الأحساء -إحدى معاقل الطائفة في السعودية- في بيان لهم؛ تعليقًا على هجومي بقيق وخريص: "إن هؤلاء بهذا الصنيع لم يراعوا حرمة شهر المحرم الحرام، ولم يراعوا حرمة العمال المدنيين الذين يكدحون من أجل لقمة العيش".

وأضاف البيان: "نحن بدورنا كعلماء نمثل الشيعة في الأحساء نستنكر ونشجب هذا العمل التخريبي، وكذلك نستنكر ما جاء على لسان الإرهابي عبدالملك الحوثي؛ حيث ادعى أنه يشكر الحلفاء له في المنطقة الشرقية؛ حيث يُوهم المجتمعات بكلامه أنه اخترق البنية الاجتماعية للشباب".

وأردف علماء الشيعة في الأحساء بالتأكيد على أن "هذا كذب يفترى على شبابنا السعودي النزيه، فهذا الإرهابي يريد أن يوهم أتباعه باليمن أن له يدًا على أبناء وشباب المملكة العربية السعودية".

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وتابع البيان: "نقولها لعملاء إيران ولكل مَن يحاول ويسعى للتخريب والعبث بأمن الوطن بصوت المواطن السعودي الحر: نحن رجال الوطن والدرع الحصين ونجدّد ولاءنا وطاعتنا لولاة أمورنا من أجل حفظ أمن وأمان هذا الوطن المبارك ضد العابثين بأمنه".

وختم علماء شيعة الأحساء برسالة إلى الملك سلمان وولي عهده، بقوله: "نحن وكل الشرفاء في هذا الوطن من سنة وشيعة جند مجندة لحماية السعودية تحت راية وطاعة ملك العزم والحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده محمد بن سلمان".

وكانت ميليشيا "الحوثي" المدعومة من إيران أعلنت أنها نفذت الهجوم على بقيق وخريص بـ10 طائرات مسيرة، وأنها استعانت بمن أسمتهم الشرفاء داخل السعودية.

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