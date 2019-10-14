شكرا لقراءة خبر عن عــــــــاجل .. وفاة الفنان السعودي "ناصر القصبي" قبل قليل بشكل مفاجئ .. شاهد (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل



الرياض - محمد هويدي - تداول مغردون خبر غير صحيح عن وفاة ناصر القصبي الفنان السعودي الشهير.

وأطلق المغردون وسمًا بعنوان ” وفاة ناصر القصبي” وقد حلق في الترند السعودي خلال ساعات.

وعلى الفور قام الفنان ناصر القصبي بنفي الشائعة مطمئنًا جميع محبيه.

وقال ناصر القصبي عبر تويتر : شكراً لكم جميعاً ولمن سأل عني .. أنا بخير والحمد لله.

وأضاف: محبة الناس كنز عظيم شكراً مرة أخرى من القلب.

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وأثار الوسم الذي انتشر بسرعة عبر تويتر غضب الكثير من أصدقاء ومحبي ناصر القصبي الذين أكدوا أنه بخير.

وقال الإعلامي علي العلياني: قبل قليل هاتفت الصديق العزيز الباذخ في العطاء الرمز السعودي ناصر القصبي وأبشركم أنه يعيش في سعادة وهو بخير وجعله تاجًا على رؤوسنا .. لا تكذبون أيها الجبناء.

والمعروف أن ناصر القصبي من مواليد 28 نوفمبر 1961 وهو من أهم ممثلي الكوميديا في الخليج والوطن العربي.

تخرج ناصر القصبي من كلية الزراعة من جامعة الملك سعود، وبدأ مشواره الفني خلال المسرح الجامعي، بينما كان ظهوره الحقيقي في مسرحية التائه الذي قام هو والفنان راشد الشمراني ببطولتها وأخرجها رشدي سلام.

اشتهر ناصر القصبي كثيراً بمسلسله الكوميدي طاش ما طاش الذي قدم منه 18 جزءًا سنوياً ويعتبر من أفضل المسلسلات الكوميدية في الخليج والوطن العربي بمشاركة الفنان عبد الله السدحان.

قدم ناصر القصبي 3 مواسم ناجحة من مسلسل سيلفي الذي تناول الجماعات الإرهابية وكيف تجند الشباب العربي المسلم وتوج مسيرته هذا العام بمسلسل العاصوف الذي أثار موجة من الجدل اعتبرها النقاد مؤشرًا قويًا على نجاحه.

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