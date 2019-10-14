شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات المراقبة تفضح بن سلمان وتكشف طريقة مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم ..شاهد اول فيديو يتم تسريبه من لندن لعملية تصفية حارس الملك والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - شكك محقق بريطاني في صحة الرواية التي أعلنتها السلطات السعودية بشأن مقتل حارس الملك سلمان، اللواء عبدالعزيز الفغم الشهر الماضي.

وقال تشارلز شوبيدرج، في حديث لقناة الجزيرة القطرية، تابعه محرر "بويمن" إن السلطات السعودية يمكن أن تضع ضغوطات على الشهود واختلاق أي رواية قد تكون غير صحيحة.

ولفت تشارلز، وهو محقق سابق، في شرطة لندن، إن هناك عدة طرق للتحقق من الجريمة، منها النظر إلى كاميرات المراقبة، لكنه أشار إلى أن السلطات السعودية بإمكانها أيضا تغيير ما رصدته الكاميرات، بما يطابق روايتها.

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وأكد أن الحسم في تفاصيل القضية لا يمكن أن يكون إلا بتحقيق مستقل بعيدا عن أي ضغوط رسمية.

للمزيد، شاهدوا الفيديو أدناه:

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