شكرا لبحثكم عن خبر تعميم حوثي جديد للمزارعين يذكرهم بـ ”الحكم الأمامي” والاخيرين يتوعدون بحرب لا تبقي ولاتذر! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت مليشيا الحوثي توجيهات لمدراء المديريات والشرطة بإلزام المزارعين بعدم الحصاد إلى بعد السماح لهم من قبلها حتى يتسنى لها نهب المحاصيل الزراعية للمزارعين من خلال لجان ميدانية تحت مسمى " الزكاة "والتي يقوم بدفعها المزارعين تلقائيا للدولة كفريضة دينية لكنهم يطمحون للسطو على المزيد من محاصيل المزارعين بعد تعرض المليشيا لأزمة مالية عاصفة.

ويلزم توجيه صادر من مدير شرطة خمر التابعة لمحافظة عمران، تلقاه " المشهد اليمني " اليوم الأحد، كافة المزارعين بتاريخ محدد للحصاد وهو ما أثار حفيظة المزارعين وأعاد لهم ذاكرة الحكم الأمامي البغيض.

وعبر مصدر محلي، عن مفاجئته وعدد من المزارعين بهذا التوجيه، الذي يعد إهانة لهم، متوعدين المليشيا بحرب ضروس لاتبقي ولاتذر .

وأضاف المصدر أن التوجيه تضمن مطالبة المليشيا من مشرفيها بالرفع بمن يقوم بمخالفة ذلك وهو ما يعني نية المليشيا الخبيثة لنهب محاصيل المزارعين بعد نهبها لمرتبات الموظفين في إطار سياسة المليشيا القائمة على العبودية و النهب والإذلال .