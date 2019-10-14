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صعدة.. تجدد القصف الجوي على مواقع للمليشيا في حيدان

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اليمن العربي ـ صعدة 0 تبليغ

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الإثنين 14 أكتوبر 2019

مقاتلات التحالف

صعدة.. تجدد القصف الجوي على مواقع للمليشيا في حيدان

الخليج 365 ـ صعدة

جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، تشرين الأول 14، 2019، قصفها مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة مران التابعة لمديرية حيدان تعرضت لقصف جوي عنيف، لافتة إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف وعلى علو منخفض في أجواء المديرية الواقعة جنوب المحافظة.

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ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

 

وفي وقت سابق اليوم قصفت المقاتلات الحربية تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية مجز شمالي المحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.

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