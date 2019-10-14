شكرا لبحثكم عن خبر ”بائع الماء الموهوب” يظفر بوعد من الحكومة اليمنية بمنحه جواز سفر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسببت أزمة انعدام الجوازات بعرقلة سفر الفنان الطفل بائع الماء عمرو احمد الى لبنان.

وقال الفنان الطفل عمرو احمد: أنه ذهب الى مأرب لاستخراج جواز سفر الا انهم اخبروه بان إصدار الجوازات موقف ما يهدد مسيرته الفنية.

واضاف: بعد مناشدة الصحفية منى صفوان تواصل معي وكيل وزارة الداخلية محمد بن عبود الشريف الذي وعدني باستخراج جواز سفر.

وتلقى الطفل الفنان عمرو احمد دعوة للمشاركة في لبنان عقب ظهوره على قناة بي بي سي في وقت سابق.

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