شكرا لبحثكم عن خبر مقتل قادة ميدانيين من مليشيا الحوثي قرب الحدود السعودية (اسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل قادة ميدانيين في جماعة الحوثي ، بمواجهات في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فإن قائد محور علب في الجيش العميد ياسر مجلي، أكد أن "الجيش الوطني نفذ عملية استدراج للحوثيين إلى جبال الجبادي ونايف ورمدان في مديرية باقم شمال صعدة، ليتم محاصرتهم والقضاء عليهم"، وأكد مقتل القيادي والمشرف على العمليات الحربية في مديرية باقم، أبو حمزة الحوثي، وقيادات أخرى بينها أبو طارق الوجيه وأبو عبد الملك السفياني، وأسر اثنين آخرين، وعشرات في مواقع أخرى، واستعادة كمية من الأسلحة خلال العملية.

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وذكر الجيش أن قواته أحبطت بإسناد من مروحيات ومدفعية قوات التحالف العربي، محاولة تسلل للحوثيين في مديرية باقم شمال صعدة.

وقال قائد محور آزال العميد كنان الأحصب، إن "القوات أحبطت محاولة التفاف وتسلل نفذتها مجاميع كبيرة من الحوثيين على عدة محاور في مديرية باقم".

وأشارإلى أن "العملية أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين، واستعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة وأجهزة اتصالات لاسلكية تتبع قيادات"، مشيراً إلى "سماع شكاوى انهيار المعنويات بعد فشل محاولة الهجوم والالتفاف".