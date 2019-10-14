قتلى وجرحى من الحوثيين بكمين لقوات الجيش في باقم بصعدة

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الإثنين 14 أكتوبر 2019
الجيش
الخليج 365 ـ صعدة
قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم اليوم الاحد بينهم قيادات ميدانية بارزة في وقت متأخر من مساء أمس بكمين محكم نفذته قوات الجيش الوطني في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.
ووفق مصادر عسكرية فقد استدرجت قوات الجيش مجموعة كبيرة من عناصر المليشيا الحوثية إلى جبال “الجبادي” و”نايف” و”رمدان” ثم باغتتهم بهجوم مفاجئ.
وأكدت المصادر أن عددا من مسلحي المليشيا سقطوا بين قتيل وجريح.
إلى ذلك، قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، تشرين الأول 14، 2019، تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية مجز شمالي المحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.
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