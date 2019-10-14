صعدة.. التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في مديرية مجز

الإثنين 14 أكتوبر 2019 مقاتلات التحالف الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، تشرين الأول 14، 2019، تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية مجز شمالي المحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ بدء العمليات العسكرية في العام عام 2015. وقتل وأصيب الآلاف من مسلحي وقيادات المليشيا جراء الغارات الجوية.

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