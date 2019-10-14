اليوم.. تدشين العمليات الجراحية لمرضى العيون بمستشفى هيا بالمكلا

تدشين العمليات الجراحية لمرضى العيون بمستشفى هيا بالمكلا

متابعات_الخليج 365

يدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع العمليات الجراحية بمستشفى هيا اليحيا لطب العيون بالمكلا اليوم الإثنين، بتنفيذ من مؤسسة البصر الخيرية العالمية.



ويستهدف المشروع مديريات محافظة حضرموت لإجراء العمليات اللازمة لجميع المرضى للتخفيف من معاناة المواطنين .

ويعتبر مشروع العمليات الجراحية من المشاريع الصحية المهمة التي يتبناها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الأنسانية .

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