شكرا لبحثكم عن خبر ظهور جريئ بملابس فاضحة .. ‘‘حليمة بولند’’ تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ‘‘فيديو صادم’’ بفستانها القصير والشفاف في جلسة تصوير خادشة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اعتادت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إثارة الجدل، بإطلالاتها الجريئة، حيث تتعرض للانتقاد والهجوم الدائم من متابعيها بسبب لهجتها، وبسبب عمليات التجميل التي تبدو ظاهرة بشكل كبير على شفاهها، بجانب الملابس القصيرة التي ترتديها في أغلب ظهورها. ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر موقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو لـ“بولند“، نتحفظ عن نشره، من أحدث جلسة تصوير ”فوتوسيشن“، ارتدت خلالها ملابس كاشفة، والتي بيّنت جزءًا كبيرًا من صدرها، بجانب إظهار مفاتنها. وشنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا شرسًا، على ”حليمة“ بعد مشاهدتهم ذلك الفيديو، وعابوا عليها الظهور بهذه الجرأة وعدم احترام عادات وتقاليد بلدها الدينية، بخلاف تعمد إظهار مفاتنها وظهور أجزاء حساسة من جسدها، وتوحّدت كافة تعليقات المتابعين ضد ”حليمة“، بالهجوم اللاذع عليها. ناشطون على السوشيال ميديا طالبوا الجهات الرسمية باتخاذ ما يلزم لمنع الانسلاخ المخالف لعادات الكويتيين ومعتقداتهم الدينية. يأتي هذا بعد تعرضها لحادث سقوط من فوق الخيل خلال رحلة خارجية لها في فرنسا.



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