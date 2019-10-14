شكرا لبحثكم عن خبر مقتل محمد علي الحوثي اليوم في صنعاء .. شاهد اخر صورة له من غرفة الانعاش (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/10/13 الساعة 06:02 صباحاً (العين أونلاين_متابعات)

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس ما يسمى باللجنة الثورية محمد علي الحوثي وهو على فراش المرض بأحد مستشفيات صنعاء وظهر الحوثي وهو على سرير المستشفى اثناء عمل تخطيط قلب . وأشار الناشطون ان الحالة الصحية لمحمد علي الحوثي تدهورت كثيرا بعد سحب صلاحياته من قبل المشاط وتعيينه بمجلس الشورى وفصله من مايسمى بالمجلس السياسي للحوثيين ، متوقعين ان تكون نهايتهم بجلطة دماغية



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