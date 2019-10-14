شكرا لبحثكم عن خبر مفاجأه صادمه ..صدام حسين يظهر بقوة في قطر...وغضب عارم في الكويت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/10/13 الساعة 05:02 صباحاً (العين أونلاين_متابعات)

هور قوي للرئيس الراحل صدام حسين هزت جماهير أردنية في ساحات الملاعب خلال تصفيات كأس آسيا في قطر، بهتافات لصدام حسين ما أثار غضب الكويتيين.

ورفض الاتحاد الأردني لكرة القدم، الخميس، هتافات اعتبرها "خارجة عن الأطر الرياضية"، خلال مباراة منتخب البلاد أمام نظيره الكويتي، بالجولة الثالثة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.

وأثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، استياء الجماهير الكويتية، عندما قام العشرات من جماهير الأردن، قبل انطلاق المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في وقت سابق اليوم، بالهتاف للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في إشارة للغزو العراقي على الكويت عام 1990.

وأعرب الاتحاد الأردني، في بيان منشور على موقعه الرسمي، عن رفضه "بشدة ما صدر من هتافات خارجة عن الاطر الرياضية والأعراف والمبادىء المعززة لقيم الاحترام والحفاوة، والتي خرجت عن فئة غير مسؤولة ودخيلة على قيم مجتمعنا الأردني".

وأضاف: "يبدي الاتحاد الأردني لكرة القدم أسفه المقترن بالاستغراب والاستهجان من هتافات غير مسؤولة صدرت عن مدرجات ستاد عمان الدولي، خلال مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه الكويتي".

وأشار أن "الاتحاد سيتخذ كل الإجراءات الكفيلة بمحاسبة المسيئين الذين لا يمثلون الأردن بأخلاقه وتقديره للأشقاء كافة، مع التأكيد على الاعتزاز الكبير بالعلاقات المميزة التي تجمعنا والأشقاء في الكويت وفي المجالات كافة ومنها كرة القدم".

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