الاكثر مشاهدة - توقعات بالإطاحة بالرئيس التركي أردوغان ..وعطوان يعلن دخول الطيب في مؤامرة خطيرة..فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بالإطاحة بالرئيس التركي أردوغان ..وعطوان يعلن دخول الطيب في مؤامرة خطيرة..فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عبدالباري عطوان، الكاتب الفلسطيني إن الرئيس الأمريكي ترامب خدع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وورطه في الحرب والتدخل في شمال شرق سوريا.

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ولفت عطوان في فيديو جديد ، رصده محرر "بويمن" إلى أن أمريكا أخلت الساحة لتركيا لتوريط النظام التركي في حرب ، لم يراها عطوان، شرعية حسب قوله.

وأضاف عطوان أن ترامب كذاب ومخادع، موجها رسالة إلى الرئيس أردوغان بأن قواعد الاشتباك تغيرت وأن الحروب أصبحت تدار من بعيد عبر الصواريخ الحرارية وليس التوغل البري.

وتحدث عطوان عن تفاصيل أخرى حو ل المعركة التي أطلقتها تركيا لإعادة اللاجئين السوريين إلا بلادهموالقضاء على التنظيمات الإرهابية على الحدود التركية السورية.

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