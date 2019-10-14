الاكثر مشاهدة - بالفيديو.. ترامب يسخر من ‘‘ملك المملكة’’ ويقلد صوته بعد اتصال هاتفي بينهما .. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ترامب يسخر من ‘‘ملك المملكة’’ ويقلد صوته بعد اتصال هاتفي بينهما .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تهكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حكام عرب، لا سيما أحد ملومكهم، دون تسميته، بشأن تفاعلهم مع قراره الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وفي كلمة له، السبت أمس أشار ترامب إلى تجاهله اتصالات حكام عرب، إلى حين التوقيع على نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وأضاف أنه لدى عودته إليهم وجد الأمور على ما يرام، ولم يجد ردود فعل غاضبة، و"الجميع سعداء"، بحسبه.

وسخر ترامب، في خطابه، من "ملك" لم يسمه، وقال إنه رفض الحديث معه، إبان اتخاذه القرار بشأن القدس، وأخبر رئيس وزرائه بأنه سيكلمه بعد أيام.

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وقلد الرئيس الأمريكي صوت الحاكم العربي، في إشارة إلى الاتصال الذي جمعهما لاحقا، حيث قال الأخير (بصوت خمول) إنه يعارض خطوة واشنطن بشأن القدس، إلا أن ترامب قاطعه وقال: "أتمنى لو كنت تحدثت معك سابقا. أنا آسف"، وسط ضحك الجمهور.

وكانت الولايات المتحدة نقلت رسميا سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، في مايو الماضي.

وجاء افتتاح السفارة الأمريكية تنفيذا لإعلان ترامب في يناير 2018، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.