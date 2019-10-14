الاكثر مشاهدة - معركة شرسة وعنيفة بين سعوديين ووافدين أجانب داخل سوق شعبي في جدة ..شاهد بالفيديو ماحدث

شكرا لقرائتكم خبر عن معركة شرسة وعنيفة بين سعوديين ووافدين أجانب داخل سوق شعبي في جدة ..شاهد بالفيديو ماحدث والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول مدونون سعوديون، اليوم الجمعة، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم مصوره أنه يوثق شجارًا بين مواطنين سعوديين ووافدين أجانب في أحد الأسواق الشعبية في مدينة جدة، بسبب خلاف على الوقوف في المكان.
وتظهر في الفيديو مجموعة من الرجال يحمل بعضهم العصي بينما يعلو صياح البعض بالقرب من سيارات شحن متوسطة تحمل إحداها أغنامًا.
ويقول مصور الفيديو إن مجموعة من الوافدين الأجانب وسعوديين تضاربوا في ”كوبري فلسطين“ بسبب ”خلاف على المواقف“.
ولم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد حقيقة الفيديو أو ينفي مزاعم مصوره، لكنه حظي بتداول لافت وردود فعل غاضبة من السعوديين الذين انتقدوا منافسة الوافدين لمواطنيهم في سوق العمل.
وطالب عدد كبير من المغردين السعوديين على ”تويتر“، بضبط الوافدين الأجانب وترحيلهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة في الأسواق الشعبية للسعوديين الذين يعملون بها.
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