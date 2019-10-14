الاكثر مشاهدة - بعد 4أشهر على رحيلة .. ابنة ‘‘محمد مرسي’’ تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف عن وصيته الخاصة لأسرته.. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4أشهر على رحيلة .. ابنة ‘‘محمد مرسي’’ تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف عن وصيته الخاصة لأسرته.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد مرور حوالي 4 شهور من وفاته، كشفت الشيماء مرسي ابنة الرئيس المصري الراحل الدكتور محمد مرسي، عن وصيته التي تركها لهم.

وقالت الشيماء مرسي، إن وصية والدها كانت لأبنائي بأن يتعهدوا أنفسهم بالقرآن والعلم، مشيرة إلى أنه كان يؤكد لهم أنهما إذا تم تحصيلهما يكونان سببًا في القيادة والريادة.

وكتبت "الشيماء" عبر حسابها على "تويتر" :" وكانت وصية أبى رحمه الله لأبنائى أن يتعهدوا أنفسهم بالقرآن والعلم، فهما جناحا المؤمن وبهما تتحقق أسباب القيادة والريادة".

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وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وعلقت فتاة قائلة :" نعم الوصيه ونعم من وصى ..رحمك الله دكتور محمد وأسكنك فسيح جناته حيث لا ظلم بعد اليوم ..وصبر كل المحترمين والشرفاء على فراقك".

وقالت أخرى :" رحمه الله رحمة واسعه وادخله فسيح جناته هو وعبدالله وجمعهم في مستقر رحمته ..للاسف عجزنا عن الدفاع عنه وهو من مات شهيد كلمة الحق والحفاظ علي شعبه ..فعلا نحن لا نستحقه للاسف رحمه الله المعلم والقائد والاب العظيم".

وتوفي الرئيس المصري الأسبق، الدكتور محمد مرسي، في 17 يونيو الماضي، أثناء حضوره جلسة محاكمته في القضية بعد طلب الكلمة من قاضي المحكمة، داخل قفص المحكمة.

وتدور القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، وتقول النيابة إن "أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، تخابروا مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك والاستيلاء على السلطة بالقوة".

وكانت وصية أبى رحمه الله لأبنائى أن يتعهدوا أنفسهم بالقرآن والعلم، فهما جناحا المؤمن وبهما تتحقق أسباب القيادة والريادة.