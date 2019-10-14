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عدن - ياسمين عبدالعظيم - حدث مفاجئ يضرب العاصمة التونسيه بعد اعلان فوز الرئيس الجديد قيس سعيد وخسارة المرشح المدعوم من الامارات نبيل قوري ..شاهد

شهدت المدن التونسية احتفالات شعبية كبيرة بمناسبة فوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية

وخرج المواطنون التونسيون إلى شوارع العاصمة وعدد من المحافظات معبرين عن فرحتهم بفوز الرئيس قيس سعيد.

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وفي اول كلمة له بعد اعلان فوزه وجه الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد شكره للتونسيين متعهدا بأن "ثقتهم فيه لن تذهب سدى".



وقال سعيد مباشرة إثر الإعلان عن فوزه بالانتخابات الرئاسية إن "تونس تكتب تاريخاً جديداً بانتخاب رئيس بكل حرية"، واعداً أبناء شعبه "برفع كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية وأن ترتقي إرادة الشعب إلى مستوى القرار".

وأكد سعيد أنه "سيتشبث بالدستور وأن يطبق القانون على قدم المساواة على الجميع وأن يعمل على أن يكون جامعا لكل التونسيين والتونسيات"، مؤكدا أنه "سيدعم كل القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

في المقابل، قال منافسه نبيل القروي في مؤتمر صحفي إنه "تعرض إلى مظلمة كبرى وأن الفرص لم تكن متكافئة مع منافسه الفائز قيس سعيد نظراً لحرمانه من الحملة الانتخابية وتعرضه للاعتقال بتهمة تبييض الأموال"، مشيراً إلى أن "حزبه سيقرر الخطوات القادمة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات من قبل هيئة الاقتراع".

ومباشرة إثر إعلان النتائج، هب الشعب التونسي في كل محافظات البلاد، إلى الشوارع،معبرين عن فرحتهم بفوز الرئيس، الذي أوصله الدعم الشعبي الكبير إلى قصر قرطاج، مستحضراً الشعارات التي رفعت إبان الثورة.

وبلغت نسبة المشاركة في دور الإعادة للانتخابات الرئاسية أكثر من 57 %، فيما أكدت استطلاعات الرأي لمؤسسة "سيغماكونساي"، أن سعيد فاز بنسبة 76% من أصوات الناخبين وهي أعلى نسبة تصويت تسجل منذ الثورة.