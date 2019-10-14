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عدن - ياسمين عبدالعظيم - لماذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم من الشرب وقوفأ .. إعجاز فوق الخيال !

نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكثير من الأمور والتي من المعروف أنها في النهاية جاءت من أجل مصلحة الإنسان، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى لن ينهانا عن فعل أي شيء إلا إذا كان الشيء سوف يسبب العديد من المخاطر النفسية والصحية.

وهذا ما جعل الجميع يلجأون إلى نصح الناس وإرشادهم للطرق الصحيحة من أجل الحفاظ على سلامتهم، ومن خلال أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد تضمنها العديد من الأحاديث التي تحدث فيها الرسول عن آداب الطعام والشراب، وجميعها كان الهدف منها أيضا هو راحة الإنسان وعدم تسبب أي مشاكل له ولا على حالته الصحية.

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وجاء من خلال أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن الشراب واقفا للإنسان، حيث أن الرسول دعا الناس لشرب الماء أو السوائل في حالة الجلوس وأيضا الطعام، وأجريت العديد من الدراسات والأبحاث الطبية على هذا الشيء لتعلم ما هو سبب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان عن الشرب واقفا.



حيث أكدت الدراسات أن تناول الشخص الماء أثناء الوقوف لأكثر من مرة قد يسبب مشاكل خطيرة في منطقة المعدة، وذلك ينتج عن ضخ كمية الماء التي تناولها الشخص في المعدة بشكل مفاجئ، وهذه الطريقة مع المداومة على فعلها تسبب مشاكل كبيرة في المعدة وتحدث التهابات بها، كما أنها تتسبب في الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي وعدم القدرة على هضم الطعام بشكل جيد وذلك يكون بسبب حدوث استرخاء في العضلات الخاصة بالمعدة نتيجة تناول الماء في حالة الوقوف.