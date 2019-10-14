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عدن - ياسمين عبدالعظيم - السعودية : عملية مباغته بالمسجد الحرام .. والقوات الخاصة تعلن الاستنفار .."تفاصيل طارئة تكشفها صحيفة سبق الان"

أعلنت القواة الخاصة لأمن المسجد الحرام، امس الخميس، القبض على شخص مشبوه داخل المسجد الحرام، بعد رصد تحركاته من جانب رجال الأمن.

وبحسب موقع "سبق" السعودي، تمكن أحك منسوبي أمن الحرم المكي، من ضبط مستول داخل المسجد الحرام وبحوزته 31 ألف ريال تحصل عليها من الزوار.



وأحالت الجهات الأمنية في المسجد الحرام، المتسول بالمبالغ المالية المضبوطة معه إلى الجهات المختصة من أجل استكمال التحقيقات معه، فيما توضح جنسيته.

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ويعتبر هذا التصرف من قبل المتسول جريمة يعاقب عليها النظام؛ علمًا بأن معظم من يمارسون هذه الممارسات من مجهولي الهوية والمخالفين لنظامي الإقامة والعمل.

جدير بالذكر أن المسجد النبوي وحرمه، والمسجد الحرام وحرمه، تنتشر فيهما ظاهرة التسول، فيما تعمل الجهات الأمنية في السعودية على مكافحته.