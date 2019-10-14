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عدن - ياسمين عبدالعظيم - صحيفة القدس العربي تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف عن ”القاتل الحقيقي” لـ اللواء الفغم حارس الملك سلمان وتفاصيل ”انقلاب خطير” في الأسرة الحاكمة

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