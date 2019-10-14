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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر الان أوامر ملكية مفاجئة بحق ستة من كبار مشايخ السعودية

أصدر خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد اوامر ملكية جديدة قضت بتعيين عدد من الأئمة والخطباء في الحرمين الشريفين وهم:

الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، والشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني خطيبين للمسجد الحرام، والشيخ الدكتور أحمد بن طالب حميد خطيباً للمسجد النبوي، والشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري إماماً للمسجد الحرام، والشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، والشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي إمامين للمسجد النبوي.

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وفي السياق رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لموافقته السامية الكريمة على هذه التعيينات .

وثنى الشيخ السديس بالشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على كبير الاهتمام الذي توليه قيادة هذه البلاد للحرمين الشريفين وقاصديهما، مؤكداً أن النقلة النوعية على مستوى العمل التنظيمي والعناية الكبيرة بموسمي الحج والعمرة، والنهضة العمرانية التي تشهدها البقاع المطهرة عموماً، والحرمين الشريفين على وجه الخصوص، دليل ملموس ومعاش للاهتمام والعناية الكبيرين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.