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عدن - ياسمين عبدالعظيم - خلافًا لكل التوقعات.. هكذا سيكون اليمن بعد ثلاث سنوات من اليوم .. تقرير دولي يفجر مفاجأة

حذّرت الأمم المتحدة في تقرير نشرته الخميس من أن اليمن الغارق في نزاع مسلّح منذ أكثر من خمس سنوات، سيصبح أفقر بلد في العالم في حال استمرت الحرب حتى سنة 2022. وقال التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه منذ اندلاع النزاع عام 2014 "تسبّبت الحرب بزيادة الفقر في اليمن من 47 في المئة من السكان إلى 75 في المئة – بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019". ------------------------------------ شاهد ايضا : • واخيرا : السعودية تمتلك السلاح النووي في عهد محمد بن سلمان .. سياسي سعودي يكشف المفاجأة ..«فيديو» • حقائق وتفاصيل مثيرة عن حياة الاعلامية السعودية لجين عمران .. تزوجها الشيخ سلمان ، وطلقها تنفيذا لتوجيهات أمير دولة قطر .."شاهد فيديو يكشف المستور" • عاجـــل : وفاة الفنانة شيرين عبدالوهاب مساء اليوم في حادث مروري مروع ..شاهد اول صورة وهي ملطخة بالدماء • سائق العائلة تزوج من الأم وانجب من إبنتها.. قصة اغرب من الخيال ..شاهد المفاجئة ..«فيديو» Advertisements • لماذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم من الشرب وقوفأ .. إعجاز فوق الخيال ! • عاجـــل : السعودية : عملية مباغته بالمسجد الحرام .. والقوات الخاصة تعلن الاستنفار .."تفاصيل طارئة تكشفها صحيفة سبق الان" • شاهد صور وتفاصيل الفضيحة .. القبض على "أميرة الجنس الخليجي" بالعجوزة ------------------------------------ وأضاف التقرير "إذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم، حيث يعيش 79% من السكان تحت خط الفقر ويُصنف 65% منهم على أنهم فقراء جداً". ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي. وتصاعدت حدّة المعارك في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية. وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أنّ عدداً من المسؤولين في المجال الانساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير. ولا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، للمساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً. وأكّد ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي في اليمن أوك لوتسما "لم تتسبب الحرب في جعل اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم فحسب، بل أغرقته في أزمة تنموية مروعة أيضًا". وأضاف "إن الأزمة المستمرة تهدّد بجعل سكان اليمن الأكثر فقراً في العالم - وهو عبء لا يمكن للبلد، الذي يعاني بالفعل، تحمله".

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