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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تسريب خطير يربك الشارع السعودي وينسف كل الروايات السابقة

شاهد اول فيديو وصور للحظة مقتل حارس الملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم ..وكيف اطلق عليه الرصاصة الأولى واين استقرت !

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