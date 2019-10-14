“شاهد” رؤية ابن سلمان تؤتي ثمارها.. سعودية تُغني وترقص بالنقاب على المسرح في مطعم شهير بجدة ..فيديو

أحد المقاهي في جدة.. لا تعليق..! pic.twitter.com/3M3UotEIm5

ولاقى المقطع استنكارا وانتقادا واسعا من قبل السعوديين، الذين رأوا أن قرارات ولي العهد ورؤية الانفتاح ذهبت بالمجتمع إلى مرحلة خطيرة من الانحلال وتتضيع سمة المجتمع الدينية التي عرف بها لعقود عدة.

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.