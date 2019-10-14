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عدن - ياسمين عبدالعظيم - “شاهد” رؤية ابن سلمان تؤتي ثمارها.. سعودية تُغني وترقص بالنقاب على المسرح في مطعم شهير بجدة ..فيديو
موجة غضب واسعة سادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد تداول فيديو لفتاة سعودية تغني على خشبة المسرح بأحد المطاعم الشهيرة في جدة وهي تخفي وجهها.
وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، الفتاة وهي تقود حفل غنائي بفرقة موسيقية وتغني على مسرح مطعم “كافيه دو باريس” بجدة طريق الملك.
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أحد المقاهي في جدة..
لا تعليق..!
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أحد المقاهي في جدة..— حقوق الضعوف (@hukusfof) October 10, 2019
لا تعليق..! pic.twitter.com/3M3UotEIm5
ولاقى المقطع استنكارا وانتقادا واسعا من قبل السعوديين، الذين رأوا أن قرارات ولي العهد ورؤية الانفتاح ذهبت بالمجتمع إلى مرحلة خطيرة من الانحلال وتتضيع سمة المجتمع الدينية التي عرف بها لعقود عدة.
وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.
وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.
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