شكرا لمتابعة خبر عن بعد السماح بالعلاقات غير الشرعية في فنادق المملكة.. “شاهد” البكيني على شواطئ السعودية رسميا لأول مرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد السماح بالعلاقات غير الشرعية في فنادق المملكة.. “شاهد” البكيني على شواطئ السعودية رسميا لأول مرة

في مشهد صادم فجر موجة غضب واسعة بين السعوديين، ظهرت مراسلة صحيفة “ناشيونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية “آشلي ستيوارت” بملابس البحر على شواطئ السعودية خلال الاحتفاء بعطلتها أثناء رحلة ترفيهية لها بإحدى الجزر السعودية بالبحر الأحمر. ونشرت صورا ومقاطع فيديو مرفقة بالتعبير عن سعادتها البالغة بالتجربة، عبر حسابها الموثق على “تويتر”، حيث ظهرت وصديقة لها في مقطع الفيديو بلباس البحر “المايوه”، قائلة: “العربية السعودية.. أهلا بالعالم”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وأضافت: “هذه ليست جزر المالديف، أو منطقة البحر الكاريبي أو تاهيتي. هذه واحدة من 1100 جزيرة قبالة ساحل المملكة العربية السعودية”. وتابعت أن مياه البحر الأحمر قبالة ساحل السعودية الغربي مليئة بالحياة البحرية المتنوعة، خاصة الشعاب المرجانية التي لم يمسها أحد، مشيرة إلى أن الغوص بهذه المنطقة يوصف بأنه الأفضل في العالم. وجاءت رحلة “ستيورات” بالسواحل الغربية للسعودية بعد قرار سلطات المملكة، الشهر الماضي، ببدء اعتماد تأشيرة سياحية جديدة تضم 51 دولة حول العالم. ويشمل القرار السعودي الجديد، 38 دولة من أوروبا، و7 دول من آسيا، ودولتان من أمريكا الشمالية. ووفقا لما أعلنته سلطات المملكة، فإن رسوم التأشيرة تصل إلى 300 ريال، فيما تصل قيمة رسوم التأمين الوطني 140 ريالاً لتصل القمة الإجمالية إلى 440 ريالاً. وتمكن التأشيرة السياحية مواطني تلك الدول من الحصول على الفيزا خلال 5 دقائق وإلكترونيا، فيما تتيح لحاملها الدخول إلى المملكة لمرات متعددة خلال عام واحد من تاريخ صدورها، إضافة إلى السماح للمرأة بلا مرافق، أداء العمرة من خلال هذه التأشيرة. يشار إلى أن السعودية تشهد تحولات جذرية في بنيتها الاجتماعية منذ تولي “محمد بن سلمان” ولاية العهد عام 2017؛ الذي سمح ببناء دور السينما وإقامة المهرجانات والحفلات الغنائية الصاخبة والاختلاط فيها، في حين كان كل ذلك محرما ومحاربا من قبل الدولة قبل سنوات قليلة فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد السماح بالعلاقات غير الشرعية في فنادق المملكة.. “شاهد” البكيني على شواطئ السعودية رسميا لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.