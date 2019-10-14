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صنعاء - ياسمين الخيامي - المملكة تستيقظ على جريمة مروعة هزت السموات والارض..أم مجنونة تقدم على هذا العمل المرعب ضد اطفالها اكبرهم (8) سنوات واصغرهم رضيع ( صورة مرعبة )



اهتزت المملكة المغربية من اقصاها الى اقصاها بعد جريمة مروعة اقدمت فيها ام مجنونة على قذف اطفالها الى الشارع .

فقد أقدمت أم على رمي أبنائها الثلاثة من فوق سطح منزلها بحي أناسي بالدار البيضاء، وحالتهم تدعو للشفقة وفي وضع حرج جدا بحي أناسي بالدار البيضاء. وذكرت مصادر إعلامية، أن الرضيع ذو السنة الواحدة أصيب بشكل بليغ جدا على مستوى الرأس والصدر والبطن، أما شقيقاه، 6 و 8 سنوات ، فقد وصفت حالتهما بالمستقرة رغم تغرضهما لعدة إصابات على مستوى الأطراف والصدر والبطن.

هذا، و استغلت الزوجة التي تعاني من أمراض نفسية،

تواجد زوجها خارج المنزل، لتقوم بارتكاب هذا الفعل الخطير في حق أبنائها، حيث كانت تردد وهي في حالة غريبة “تهنيت منهم …”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد استنكر مواطنون هذا الفعل الشنيع، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه التصرفات اللامسؤولة



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