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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..قناة الجزيرة القطرية تقطع كل برامجها وتعلن نتائج الانقلاب الابيض في هذا البلد العربي واسم الرئيس الجديد ( شاهد صورة الرئيس الجديد )
2019/10/13 الساعة 10:36 مساءً (الخليج 365 - متابعات )
في بثها المياشر اعلنت قناة الجزيرة فوز قيس بن سعيد بنسبة 72 %
جاء ذلك بعد فرز الاصوات وفاز بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية .
واعلن رسميا عن عن فوز كبير لقيس سعيّد على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي. ليصبح سعيّد ثاني رئيس منتخب لتونس بعد 2011.
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