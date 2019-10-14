صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..قناة الجزيرة القطرية تقطع كل برامجها وتعلن نتائج الانقلاب الابيض في هذا البلد العربي واسم الرئيس الجديد ( شاهد صورة الرئيس الجديد )

2019/10/13 الساعة 10:36 مساءً (الخليج 365 - متابعات )



في بثها المياشر اعلنت قناة الجزيرة فوز قيس بن سعيد بنسبة 72 %

جاء ذلك بعد فرز الاصوات وفاز بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية .

واعلن رسميا عن عن فوز كبير لقيس سعيّد على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي. ليصبح سعيّد ثاني رئيس منتخب لتونس بعد 2011.

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