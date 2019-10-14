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صنعاء - ياسمين الخيامي - بطل جنوبي يثلج صدور كل اليمنيين ويوجه قبل قليل للقوات الاماراتية ضربة ساحقة تجعلها تستسلم وترفع الرأية البيضاء (شاهد صورة البطل ومعه القادة العسكريين)



أصدر محافظ سقطرى، قرارا قضى بمنع دخول الأجانب إلى محافظة أرخبيل سقطرى، إلا بفيزا من الجهات الرسمية.

ووفق وثيقة رسمية فقد، أرجع المحافظ هذا القرار إلى نتائج اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة بتاريخ 2 أكتوبر 2019، وبحضور قائد التحالف ومساعده".

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وبحسب الوثيقة، فقد تم الإقرار في الاجتماع المذكور، الإقرار من قبل اللجنة الأمنية بالمحافظة، بعدم دخول الأجانب للمحافظة بدون فيزة أو اجراءات قانونية". يأتي هذا القرار، بعد عبث دولة الإمارات التى كانت تقوم بادخال الأجانب بما فيهم الإماراتيين الى محافظة سقطرى، بدون فيزا أو أي إجراءات قانونية، ويتعاملون مع سقطرى وكانها منطقة تابعة لهم.

نص القرار الذي أصدره المحافظ بشأن منع دخول الأجانب الى سقطرى إلا بفيزا من الجهات الرسمية.