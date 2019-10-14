شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ..انقلاب ابيض والامور تنقلب رأسا على عقب واعلان رسمي من التلفزيون بعد لحظات عن رئيس عربي جديد في هذه الدولة ( تفاصيل طارئة وردت للتو ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..انقلاب ابيض والامور تنقلب رأسا على عقب واعلان رسمي من التلفزيون بعد لحظات عن رئيس عربي جديد في هذه الدولة ( تفاصيل طارئة وردت للتو )



بدأت عملية فرز الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية عقب إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إغلاق مراكز الاقتراع بالبلاد في تمام الساعة (17.00 ت.غ)، مساء الأحد. ولدواع أمنية، أغلقت 252 مركزا انتخابيا أبوابها في تمام (16.00) بتوقيت تونس (15.00 تغ) في المناطق الحدودية الغربية، وبداية الفرز فيها عقب ذلك. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ارتفاع نسبة المشاركة في الداخل بالدور الثاني للاقتراع إلى 39.2 بالمئة، وذلك حتى الساعة (14.30 ت.غ). وجرى تسجيل أعلى نسبة مشاركة بمحافظة قبلي (جنوب غرب)، حيث بلغت 46 بالمئة، بينما كانت أضعف نسبة مشاركة في محافظة باجة بـ30.1 بالمائة. أما في ما يتعلق بالتصويت في الخارج، فبلغت نسبة المشاركة الجملية 19.8 بالمائة إلى حدود الساعة 15.00 بتوقيت تونس (14.00 ت.غ). وقبل ذلك قالت هيئة الانتخابات إن نسبة إقبال الناخبين على تصويت الدور الثاني من الرئاسيات، بلغت 17.8 بالمئة، حتى الساعة 10:45 تغ. وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 تغ) الأحد، في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ ثورة 2011. وتمركزت أمام مكاتب الاقتراع عشرات من قوات الشرطة والجيش لتأمين سير الانتخابات، إلى جانب حضور ملاحظين ومراقبين محليين وأجانب داخل المكاتب. وبلغ عدد التونسيين المرسمين بالقائمات الانتخابية للرئاسية 7 ملايين و74 ألف و566 ناخبا، بينهم 386 ألف و53 بالخارج، بحسب هيئة الانتخابات. وخصّصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 13.830 مكتب اقتراع موزعة على 4870 مركزا، منها 348 مكتبا موزعة على 252 مركزا ذات توقيت استثنائي (10.00-16.00) بالتوقيت المحلي / (9.00 -15.00 بالتوقيت العالمي)، لأسباب أمنية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل ..انقلاب ابيض والامور تنقلب رأسا على عقب واعلان رسمي من التلفزيون بعد لحظات عن رئيس عربي جديد في هذه الدولة ( تفاصيل طارئة وردت للتو ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.