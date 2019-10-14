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صنعاء - ياسمين الخيامي - مباشرة وعقب خطابه عن ثورة 14 اكتوبر..الرئيس هادي يتلقى خبر صاعق وكارثي وطعنة غادرة من الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي ( وثيقة مرعبة )

في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الرئيس هادي لتوفير الحد الادنى لمتطلبات الجنود اليمنيين المقاتلين في الجبهات وتوفير العيش الكريم لعائلاتهم يقوم الجنرال علي محسن الاحمر ووزير الدفاع المقدشي والقادة العسكريين بالتبذير وصرف الملايين في شراء القات .

فقد تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي كشفاً بحساب مديونية لصالح بائع نبتة القات لدى المنطقة العسكرية السابعة التابعة للحكومة الشرعية.

وكانت المديونية المستحقة تبلغ أكثر من تسعين مليون ريال يمني لصالح بائع قات يدعى عوض الحارثي، ولفترة سنتين تبدأ من اغسطس 2016 وحتى ابريل 2017م.

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هذا وكانت مصدر عسكري بوزراة الدفاع تحدث عن الوثيقة بأن الكشف صحيح وأن المديونية لم تخص قائد عسكري بعينة ولكنها للجنود والافراد المرابطين في الجبهة.



