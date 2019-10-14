صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..الاخوان يباغتون طارق عفاش ويوجهون له ضربة موجعة تثير جنونه..ورد عاجل وسريع من ألوية العمالقة الجنوبية ( شاهد كيف كان رد العمالقة )

2019/10/13 الساعة 08:53 مساءً (الخليج 365 - متابعات )

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--------------------------------------------------------------------------------------------------br /> نفت ألوية العمالقة ما نشرته صحيفة عدن الغد عن اتهام المقاومة الوطنية بسرقة أطقم وأسلحة من جبهة الساحل الغربي.



وقال مدير المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة ”أصيل السقلدي”، أن ما نقلته صحيفة "عدن الغد" الأحد 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عن خلافات بين القوات المشتركة، أو اتهام قوات العمالقة للمقاومة الوطنية بسرقة أطقم وأسلحة من جبهة الساحل الغربي.



وأفاد السقلدي أن ما أوردته الصحيفة في موقعها الرسمي وعلى صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة.



وقال السقلدي، لم نتوقع أن تنشر صحيفة عدن الغد خبراً كاذباً نقلاً عن المركز الإعلامي لألوية العمالقة، مع العلم أن الحساب الذي اقتبست منه الصحيفة تلك التغريدات، هو حساب مزور تابع لجماعة الإخوان المسلمين، وسبق أن حذرنا منه أو التعاطي معه أكثر من مرة، ولم نتوقع أيضاً أن مؤسسة مثل عدن الغد لا تتابع الحساب الرسمي للمركز الإعلامي لألوية العمالقة.



ودعا السقلدي وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية والكف عن نشر الشائعات المُغرضة التي تتعمد الإساءة لقوات العمالقة والقوات المشتركة وعدم التعامل مع أي أخبار لا تنشر في موقعنا وصفحاتنا الرسمية.

