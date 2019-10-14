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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة..سفير يمني في دولة كبرى يباغت الجميع ويعلن التمرد على الشرعية ويرفض الاعتراف بابناء الجنوب ويعلن ولائه للحوثي ( صورة + الاسم )



اعلن السفير اليمني في مصر محمد مارم رفضه اقامة الاحتفالات بثورة 14 أكتوبر المجيدة التي حقق فيها ابطال الجنوب تضحيات جسيمة وسالت دماء ابناء الجنوب لطرد الاحتلال البريطاني من كل المحافظات الجنوبية وهي الفعاليات التي تحييها الشرعية في داخل اليمن وخارجها .

ويبدوا ان ولاء السفير اليمني في مصر لم يعد للشرعية التي تحيي احتفالات اعياد سبتمبر واكتوبر داخل اليمن وفي كل سفاراتها في الخارج وهو ما يرفض ان يفعله المتمردين الحوثيين .

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البعض اعتبر ان ورفض السفير مارم اقامة تلك الفعاليات رغم الترحيص الرسمي من وزارة الداخلية المصرية هو نوع من الولاء والتبعية للحوثيين الذين لا يعترفون بثورتي سبتمبر واكتوبر ولا يقيمون اي فعاليات لها بل ويحظرونها تماما.

فقد ذكرت مصادر يمنية في العاصمة المصرية القاهرة، أن المنظمون للاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 1963م، تفاجأوا بإيقاف المهرجان من قبل السفارة اليمنية بالقاهرة، للمرة الثانية، بحجة عدم الرجوع لها ووضعها في الصورة، مع العلم أن الجهة المنظمة هي مؤسسة يمن المستقبل التي تعنى بأحوال الطلاب والجالية اليمنية المقيمة في مصر، و التي يرأسها جمال الحميري.

يأتي ذلك للمرة الثانية خلال أقل من شهر، حيث تفاجأ الجميع بأن هناك توجيهات صريحة من قبل السفير اليمني محمد مارم بعدم إقامة أي فعالية أو مهرجان خارج ترتيبات السفارة اليمنية، وهو ما لم يحدث مطلقا من قبل، بحسب رئيس المؤسسة.

تجدر الإشارة أن هذا يحدث للمرة الثانية في أقل من شهر، حيث سبق وأن قامت السفارة بإيقاف حفل فني على أحد المراكب حول ثورة 26 سبتمبر الشهر الماضي لنفس السبب.

وفي تصريح لرئيس المؤسسة أفاد بأنه وبعد تنسيقات أمنية مع الداخلية المصرية، وتوضيحات بطبيعة المهرجان وفقراته، تفاجأ وللمرة الثانية بإيقاف الحفل، ما سبب له إحراجا مع المدعوين وإشكالات مع أصحاب القاعة المزمع إقامة الحفل فيها.

كما أكد الحميري أن الأمر لا يستحق كل هذا التعنت والمحسوبية، حيث وأنه حفل فني يخص أهم حدثين في تاريخ اليمنيين وهما ثورتا سبتمبر وأكتوبر المجيدتان، واللتان شكلتا فارقا زمنيا يصعب تحقيقه اليوم بعد الانتكاسة التي حدثت للوطن.

مبيناً أن المؤسسة تعمل بصورة واضحة وأهداف وطنية بحتة، سبق وأن أقامت عشرات المهرجانات واحتفلت بعديد من المناسبات الوطنية والدينية والفنية؛ التي تليق بحجم وأعداد الجالية اليمنية العريضة المتواجدة في القاهرة وبقية المحافظات، إلى جانب تقديمها للعديد من الخدمات ووقوفها مع الطلاب والوافدين اليمنيين بحسب الإمكانات المتاحة.

في توضيح آخر أفاد القائمون على المؤسسة أن السفير يريد من أي حفل أن يكون تحت وصايته ورعاية السفارة، دون أن يقدم أي دعم أو مجهود يذكر، مؤكدين أن إقامة مثل هذه الفعاليات تأتي بجهود شخصية من الجالية اليمنية، الهدف منها الالتقاء والتقارب بين اليمنيين الذين تقطعت بهم السبل ومحاولة استشعار أنهم في وطنهم الثاني مصر.

تجدر الإشارة إلى أن قضايا عدة ظهرت في الآونة الأخيرة تناقلها الصحفيون والناشطون حول الفساد الذي يحدث في السفارات اليمنية بالخارج، ومنها سفارة اليمن بالقاهرة، أبرزها التلاعب بمنح الطلاب والتي أثارت ضجة كبيرة قبل أن يتم تلافي الأمر ومعالجته بصورة استثنائية، إلى جانب التذمر الشديد من دور السفير وأدائه مقابل الأعداد الهائلة للجالية اليمنية في القاهر