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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..اغلاق السفارة اليمنية في الرياض وبيان هام قبل قليل لكافة المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية

اعلنت السفارة اليمنية في الرياض ان السفارة سوف تكون مغلقة غدا الاثنين 14 اكتوبر بمناسبة الاحتفال باعياد ثورة 14 اكتوبر المجيدة وسوف تستانف عملها بعد غد الثلاثاء وتستقبل كافة المراجعين.

وأصدرت سفارة بلادنا في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، توضيحاً هاماً لكل المغتربين اليمنيين في السعودية ومراجعيها من المعاملين.

وأكدت في توضيحها على إجازة عيد ثورة الرابع عشر من أكتوبر، مشيرة بأن يوم غدٍ الاثنين اجازة رسمية.

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وتمنت للجميع قضاء اجازة سعيدة.

وتحتفي بلادنا يوم غدٍ الاثنين بالذكرى السادسة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة.