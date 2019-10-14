وفاة لاعب منتخب الناشئين ووحدة عدن "أصيل حسين" غرقاً في البحر

توفي لاعب المنتخب الوطني للناشئين، ووحدة عدن، أصيل حسين، غرقاً في البحر، بمدينة عدن، جنوبي البلاد.
وقال ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، إن اللاعب أصيل حسين، وعقب عودته من المشاركة الناجحة مع المنتخب الوطني للناشئين، وتكريمه بأكثر من محطة وصولاً إلى صنعاء، ومغادرته المنتخب في إجازة قصيرة لزيارة أهله في عدن".
وبحسب ما ذكره ناشطون، فقد كان اللاعب أصيل حسين، "يطير شوقا لمعناقة والديه وإخوانه وأسرته وأصدقائه، فكان له ما أراد، وفي اليوم التالي ذهب لشاطئ البحر ليستعيد بعض ذكرياته، وكانت هنا الكارثة فقد استشهد غرقا".
وأعربت إدارة نادي وحدة عدن، عن أسفها البالغ لاستشهاد فريقها الكروي للناشئين أصيل حسين، غرقا في البحر بمدينة عدن.
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