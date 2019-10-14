أمن سيئون يلقي القبض على مطلوب أمني متخصص بسرقة الدراجات النارية

ألقت الأجهزة الأمنية، الأحد، القبض على مطلوب أمني متخصص في سرقة الدراجات النارية بمدينة سيئون بوادي حضرموت شرقي اليمن.
وقال "الإعلام الأمني بسيئون"، "إن أمن وشرطة مدينة سيئون تمكنت من القبض على أخطر عنصر متخصص في سرقة الدراجات النارية في وادي حضرموت".
وأشار بأنه مطلوب أمني لدى الأجهزة الأمنية بحضرموت في قضايا جنائية، حيث تمكن من الهروب قبل ثلاث سنوات من السجن العام بسيئون.
ولفت أن قسم البحث الجنائي باشر فور تلقيه بلاغا من أحد المواطنين عن سرقة دراجته النارية بحي السحيل بمدينة سيئون، تحركت فورا الدوريات ورجال التحريات لملاحقة المتهم.
وأردف أنه خلال عدة ساعات، تم ضبط المتهم الذي يدعى ( م، ص، ي)، وبحوزته الدراجة النارية المسروقة.
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