شكرا لبحثكم عن خبر سخط شعبي واسع من تردي خدمات ”يمن موبايل” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تراجعت خدمات شركة يمن موبايل للهاتف النقال بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية حتى وصل بها الامر اليوم الى عدم المبالاة بالمناشدات التي يقدمها المشتركين من تردي الخدمات وضياع التغطية وفقدان شبكة الانترنت في المناطق التي كانت تصل لها من قبل.

واشتكى عدد من مشتركي خدمة موبايل نت التي تقدمها شركة يمن موبايل من تردي الخدمة وضعف السرعة ونفاد رصيد باقات الانترنت بسرعة؛ ما يجعلها عديمة الفائدة في معظم الأوقات.

وقال عدد من المشتركين أنهم يعانون من بطء شديد في سرعة الإنترنت طوال اليوم دون أن تقوم الشركة بأي حلول تواكب العصر وتلبي طلبات المستخدمين في مختلف المناطق.

وأفاد أحد المشتركين ل"المشهد اليمني" انه اتصل بخدمة المشتركين التي تقدمها يمن موبايل للإبلاغ عن انقطاع النت ثري جي بشكل مفاجئ وبغير العادة فرد عليه المناوب أن الانقطاع طبيعي عندما تكون التغطية ضعيفة كما زاد بنصح المشترك بتفعيل الثري جي التي كانت شكواه بسبب انقطاعها عنده .

وذكر مشتركون في مديريتي يريم والسده بمحافظة إب، وعدد من مديريات محافظة عمران وصعدة وصنعاء أن الخدمة تتدهور بشكل ملحوظ ومستمر نتيجة زيادة عدد المشتركين في الخدمة، وعدم زيادة السرعة المناسبة لعدد المشتركين من قبل يمن موبايل.

وتعد خدمة موبايل نت أسرع خدمة انترنت نقال(لاسلكي) في اليمن وتصل سرعتها إلى 3.2 ميجابت بحسب شركة يمن موبايل، وتم توسيع الخدمة ليتم تقديمها في عدد من المدن وهي امانة العاصمة وعدن وتعز وإب والحديدة والمكلا بعد أن كانت محصورة في وقت سابق على مدينتي عدن وصنعاء فقط.

ولم تواكب يمن موبايل الزيادة المستمرة في عدد مشتركي الخدمة ولم تقم بتوسيع الخطوط الخاصة بها رغم المبالغ الكبيرة التي يتم تحصيلها من المشتركين.

وترتبط شركة يمن موبايل بشبكة الإنترنت العالمية عبر يمن نت، ورفضت كلاً من وزارة الإتصالات والمؤسسة العامة للإتصالات السماح ليمن موبايل بالإتصال عبر شركة الإنترنت مباشرة عبر تليمن ما كان سيؤدي إلى جودة أفضل وتكاليف أقل.

وطالب عدد من المشتركين عبر "المشهد اليمني" شركة يمن موبايل بوضع حلول أفضل وتقديم خدمة أفضل لكافة المشتركين والعمل على مواكبة الزيادة في عدد المشتركين.