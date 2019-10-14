شكرا لبحثكم عن خبر الصحة العالمية تكشف عن المحافظات اليمنية الاكثر إصابة بالكوليرا خلال عامين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت منظمة الصحة العالمية عن المحافظات اليمنية الاكثر إصابة بالكوليرا خلال عامين.

و قالت المنظمة في تقريرها عن حالة الكوليرا في اليمن، حتى أغسطس 2019، إن العدد التراكمي لحالات الكوليرا المشتبه بها و المبلغ عنها في اليمن منذ أكتوبر 2016 و حتى أغسطس 2019، بلغت 2 مليون و 36 ألف و 960 حالة، بما في ذلك 3 آلاف و 716 حالة وفاة، بمعدل وفيات بنسبة 0.18٪.

و أشارت الى أن اليمن عانت من 3 موجات لمرض الكوليرا خلال الأشهر الـ”23″ الماضية، جراء انهيار القطاع الصحي، و ارتفاع معدلات سوء التغذية بين النساء و الأطفال، الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

و تسببت الحرب في تعطل شبكات الصرف الصحي و إيقاف نفقات مشاريع المياه، ما ساهم في انتشار الكوليرا، الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن.

و يعاني نحو 17.8 مليوناً من نقص إمدادات المياه المأمونة و خدمات الصرف الصحي، و لا يحصل 19.7 مليونًا على خدمات رعاية صحية كافية، وفقاً لتقارير أممية.

و أوضح التقرير، إن المحافظات الخمس ذات أعلى معدل هجوم تراكمي لمرض الكوليرا هي (عمران، المحويت، صنعاء، البيضاء، ذمار) و سجلت محافظات (حجة، إب، الحديدة، تعز) أعدادا كبيرة من الوفيات.

و أدى تفشي المرض في نهاية المطاف إلى أكثر من مليوني حالة كوليرا مشتبه فيها، و هو أسوأ وباء كوليرا تم تسجيله في العصر الحديث، و كارثة يقول باحثون طبيون إنه ربما يتم تجنبها لو تم نشر اللقاحات بشكل عاجل.