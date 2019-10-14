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يزيد بن سلمان - شبوة - توقعات بمنخفض جوي على محافظتين في الايام المقبلة

توقعت جهات الأرصاد، بتأثر المناطق الجنوبية الشرقية (المهرة وحضرموت) بتقدم موجة شرقية مع منخفض جوي . وأشارت جهات الطقس إلى عودة التكوينات الركامية المصحوبة بالعواصف الرعدية والأمطار متفاوتة الغزارة ، على مناطق واسعة من المهرة وحضرموت يومي الخميس والجمعة القادمين

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