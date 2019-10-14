شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تهدد صحفي موال لها بالقتل بعد اغتصاب وبيع منزله بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هددت عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي، صحفي موال لها بالقتل، بعد اغتصاب وبيع منزله الكائن في منطقة الصباحة غربي العاصمة صنعاء .

وأوضح الصحفي رشيد الحداد في شكوى تقدم بها الى نقابة الصحفيين، أطلع عليها" المشهد اليمني " إن مسلحين يتبعون مشرف الحوثيين في منطقة الصباحة " أبو حيدر جحاف " وابو محمد جمعان وآخرين قاموا ببيع منزله لمشتري آخر رغم امتلاكه بصيرة شراء من مالك الأرض .

وأضافت الشكوى أن المشرف الحوثي يطالبه، بدفع قيمة الأرض إذا أراد استعادة منزله بالسعر الجديد، في وقت كان قد اشترى الأرضية قبل ثمان سنوات وقام ببناء الجدران الخارجية ولم يكمله و عاد قبل شهرين لاستكمال البناء قبل أن يفاجئ بمنعه .

وأشارت الشكوى إلى أنه ورئيس تحرير صحيفة الوسط التي يعمل فيها " جمال عامر " قدموها إلى عدد من القيادات الحوثية بصنعاء والتي كانت تعده بحل المشكلة دون جدوى.

وقالت الشكوى انه تعرض للتهديد بالقتل في حال استكمال بناء منزله .

جدير بالذكر أن الصحفي رشيد الحداد يعمل في صحيفة الوسط الموالية لمليشيا الحوثي في صنعاء .

وشكا الصحفي رشيد الحداد إلى نقابة الصحفيين، من قيام مشرف الحوثيين أبو حيدر جحاف والمسلحين التابعين له بالحجز على منزله، والتهديد بنسفه في سابقة هي الأولى في تاريخ اليمن.