شكرا لبحثكم عن خبر مقتل وإصابة 150 حوثياً بهجوم مضاد للجيش الوطني في باقم بصعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل وجرح ما يزيد عن مئة وخمسين حوثيا، في هجوم مضاد شنه ابطال الجيش الوطني، على الحوثيين في مواقع مختلفة على المناطق المحاذية لمركز مديرية باقم، في محافظة صعده.

وأكد قائد محور آزال قائد اللواء 102 خاصة العميد كنعان الاحصب، ان قوة حوثية كبيره حاولت الالتفاف على مواقع كان تم تحريرها منهم مسبقا في مديرية باقم، بمحافظة صعدة إلا انه تم دحرهم وتحويل تلك العملية، إلى هجوم مضاد بإسناد من مقاتلات ومدفعية تحالف إعادة الشرعية في اليمن.

Advertisements

وأوضح العميد الاحصب أن أكثر من خمسين حوثيا لقوا مصرعهم خلال المواجهات الدامية التي شهدها يوم السبت واستمرت إلى الأحد، بينما جرح أكثر من مئة آخرين وفرار من تبقى منهم باتجاه منطقة المعائن وطريق الرزامات المؤدي إلى مديرية الصفراء، وأماكن متفرقة من باقم تاركين وراءهم جثث قتلاهم، وأنواع مختلفة من الاسلحة وأجهزة اتصالات لاسلكية تتبع قيادات حوثية ممن لقوا حتفهم في المواجهات، وقد سمعت من تلك الأجهزة العناصر الحوثية وهي تشكو من انهيار معنوياتها والتنكيل الذي أوقعه بهم ابطال محور آزال.

كما وشوهدت العديد من الآليات و هي تحترق ليلا إثر ضربات جوية نفذتها مقاتلات التحالف كانت تحمل على متنها عناصر حوثية ممن فروا من المواجهات ..