شكرا لبحثكم عن خبر مصرع قائد أمني رفيع في مليشيا الحوثي وسط تكتم على مكان مقتله..(الإسم والصورة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قتل قائد أمن حوثي رفيع في مواجهات مع القوات الحكومية.
واعترفت المليشيا، أمس السبت، بمصرع القائد الحوثي دون أن تورد تفاصيل مكان وزمان مقتله.
ونعت وزارة داخلية الحوثيين، غير المعترف بها في بيان لها، العميد محمد مصطفى أبو بكر المحضار، المعين من قبلها مديرا لأمن محافظة شبوة، خلال مواجهات مع ما أسمته "العدوان".
ورجحت مصادر محلية، أن يكون قتل خلال المواجهات التي شهدتها منطقة الفاخر بين محافظتي إب والضالع، جنوب اليمن.
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