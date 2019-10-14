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إعلان من السفارة اليمنية بالسعودية لكل المقيمين اليمنيين في المملكة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت سفارة بلادنا في المملكة العربية ،  الأحد، توضيحاً هاماً لكل المغتربين اليمنيين في السعودية ومراجعيها من المعاملين.

وأكدت السفارة في توضيحها على إجازة عيد ثورة الرابع عشر من أكتوبر، مشيرة بأن يوم غدٍ الاثنين اجازة رسمية.

وتمنت من الجميع قضاء اجازة سعيدة.

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وتحتفي بلادنا يوم غدٍ الاثنين بالذكرى السادسة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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