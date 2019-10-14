شكرا لبحثكم عن خبر إعلان من السفارة اليمنية بالسعودية لكل المقيمين اليمنيين في المملكة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت سفارة بلادنا في المملكة العربية السعودية، الأحد، توضيحاً هاماً لكل المغتربين اليمنيين في السعودية ومراجعيها من المعاملين.

وأكدت السفارة في توضيحها على إجازة عيد ثورة الرابع عشر من أكتوبر، مشيرة بأن يوم غدٍ الاثنين اجازة رسمية.

وتمنت من الجميع قضاء اجازة سعيدة.

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وتحتفي بلادنا يوم غدٍ الاثنين بالذكرى السادسة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة.