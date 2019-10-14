شكرا لبحثكم عن خبر «حفلة خطف حوثية» لعشرات المدنيين في 5 محافظات يمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد سكان ومصادر حقوقية يمنية بأن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران كثفت خلال الأيام الماضية من حملاتها القمعية ضد السكان والمسافرين في خمس محافظات يمنية وهو ما أسفر عن اعتقال العشرات من المدنيين.

وأكدت المصادر أن الحملات الحوثية طالت عددا من المناهضين لها في محافظات الجوف وصنعاء وذمار وتعز والبيضاء، استمرارا لسياسية الجماعة الرامية إلى إرهاب السكان وإرغامهم على موالاتها.

واعترفت الميليشيات الحوثية رسميا أنها اعتقلت 64 مواطنا مدنيا خلال عشرة أيام فقط في محافظات الجوف وتعز وذمار والبيضاء وتعز، زاعمة أنهم من الموالين للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها.

وكشفت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية عن أن عناصرها في نقاط التفتيش التابعة أقدموا على اختطاف العشرات من المسافرين أثناء تنقلاتهم بين المحافظات إلى جانب قيام عناصر أخرى بتنفيذ حملات دهم للمنازل.

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ووفق المصادر الحوثية نفسها، اختطفت الجماعة عشرة مدنيين في محافظة الجوف وستة في صنعاء بمزاعم أنهم كانوا في طريقهم إلى مأرب للالتحاق بصفوف الشرعية.

واعترفت الميليشيات الحوثية أنها اختطفت 32 شخصا في عدد من مديريات محافظة البيضاء وثمانية في محافظة ذمار، وثمانية آخرين في تعز، بعد أن وجهت إليهم تهما بالخيانة ومحاولة الالتحاق بالقوات الحكومية.

وفي حين تزعم الجماعة أنها أصدرت قرارا بالعفو العام وشكلت لجنة للمصالحة الوطنية، صعدت في الآونة الأخيرة من أعمالها القمعية، وحملات الاختطاف والإخفاء القسري.

وتستثمر الميليشيات الحوثية في المختطفين المدنيين لإدراجهم ضمن أي صفقات تبادل مع قوات الحكومة الشرعية للأسرى والمختطفين، فيما يفرض عناصرها إتاوات ضخمة على أقارب المختطفين بعد أن أصبحت عملية الاختطاف بابا لتمويل قادة الجماعة.