شكرا لبحثكم عن خبر لهواة السفر .. تعرف على الدول التي تسمح لليمنيين الدخول إلى اراضيها من دون فيزا؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسمح أكثر من ثلاثين دولة دخول اليمنيين إلى أراضيها من دون فيزا وذلك وفق الإجراءات المتفقة بين البلدين.

وتشمل الدول دولاً عربية و آسيوية وافريقية وامريكية ..تعرف عليها؟

١- السودان لمدة 90 يومًا

٢- سوريا مفتوحة المدة

٣- جزر كوك مفتوحة المدة

٤- دومينيكا 21 يومًا

٥- دولة ماليزيا 90 يومًا

٦- نييوي مفتوحة المدة

٧- هايتي 90 يومًا

٨- الاكوادور 90 يومًا

٩- جزر سانت فينسنت والغرينادين 30 يومًا

١٠- تيمور الشرقية 30 يومًا

١١- لاوس 30 يومًا طاجكستان 45 يومًا

١٢- ماكاو 30 يومًا

١٣- سريلانكا 30 يومًا

١٤- جزر المالديف 30 يومًا

١٥- غينيا بيساو 90 يومًا

١٦- أوغندا مفتوحة المدة

١٧- كمبوديا لمدة 30 يوما

١٨- موزمبيق 30 يومًا

١٩- توفالو 30 يومًا

٢٠- نيبال 90 يومًا

٢١- الرأس الأخضر 45 يومًا

٢٢- مدغشقر 90 يومًا

٢٣- موريتانيا مفتوحة المدة

٢٤- رواندا 30 يومًا

٢٥- سيشل 30 يومًا

٢٦- لبنان 30 يومًا

٢٧- الصومال 30 يومًا

٢٨- توغو لمدة 7 أيام

٢٩- ساماو 60 يومًا

٣٠- غينيا بيساو 90 يومًا

٣١- جزر القمر مفتوحة المدة

٣٢- ولايات ميكرونيسيا المتحدة

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