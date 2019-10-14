شكرا لبحثكم عن خبر في فضيحة جديدة..مفتي الحوثيين يعتبر أن الحكم الملكي من أعظم البدع في دين الله! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مفتي الديار اليمنية، المعين من مليشيا الحوثي، شمس الدين شرف الدين، السبت، أن" القرآن والسنة تؤكدان على أنه لا يجوز تولي اليهود والنصارى وهاهم اليوم الجنود الأمريكيين يذهبون إلى السعودية للمشاركة في حمايتها”؛ في إشارة الى تعزيزات القوات الامريكية التي أعلنت السعودية وصولها اليوم الى أراضيها.

واضاف شمس الدين، في اجتماع عقد لاجراء ترتيبات الاحتفاء الرسمي والشعبي بالمولد النبوي، ” لقد وقعوا في البدعة فهم يحاربونا اليوم باسم الجمهورية وهم تحت الحكم الملكي الذي هو من أعظم البدع المبتدعة في دين الله”.

وأكد شمس الدين أن "من أعظم البدع أن يكلف بالحكم الجهلاء، معتبرا ذلك عين البدعة"، متناسيا مشرفي المليشيا الحوثية الذي لايمتلكون أدنى مؤهلات الحكم والادارة الذين عبثوا باليمن ومقدراته خلال خمس سنوات.

ولاتكترث المليشيا في الاحتفاء بثورتي سبتمبر واكتوبر، مثل احتفاؤها بالمناسبات الطائفية المستدعاة من غبار التاريخ، وتوظيف الدين لخدمة أجندتها المرتهنة لايران، كاحتفاؤها بذكرى المولد النبوي بمزيدا من البدع والضلالات.

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