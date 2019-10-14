تعرف على الدول التي تسمح لليمنيين بالدخول بدون تأشيرة الإثنين 14 أكتوبر 2019 الخليج 365 اذا كنت مواطناً يمنياً وتسعي لمعرفة الدول التي تسمح لليمنيين بالدخول بدون فيزا فعليك أن تتعرف على هذه القائمة. اذا كنت مواطناً يمنياً وتسعي لمعرفة الدول التي تسمح لليمنيين بالدخول بدون فيزا فعليك أن تتعرف على هذه القائمة.

١- السودان لمدة 90 يومًا ٢- سوريا مفتوحة المدة ٣- جزر كوك مفتوحة المدة ٤- دومينيكا 21 يومًا ٥- دولة ماليزيا 90 يومًا ٦- نييوي مفتوحة المدة ٧- هايتي 90 يومًا ٨- الاكوادور 90 يومًا ٩- جزر سانت فينسنت والغرينادين 30 يومًا ١٠- تيمور الشرقية 30 يومًا ١١- لاوس 30 يومًا طاجكستان 45 يومًا ١٢- ماكاو 30 يومًا ١٣- سريلانكا 30 يومًا ١٤- جزر المالديف 30 يومًا ١٥- غينيا بيساو 90 يومًا Advertisements ١٦- أوغندا مفتوحة المدة ١٧- كمبوديا لمدة 30 يوما ١٨- موزمبيق 30 يومًا ١٩- توفالو 30 يومًا ٢٠- نيبال 90 يومًا ٢١- الرأس الأخضر 45 يومًا ٢٢- مدغشقر 90 يومًا ٢٣- موريتانيا مفتوحة المدة ٢٤- رواندا 30 يومًا ٢٥- سيشل 30 يومًا ٢٦- لبنان 30 يومًا ٢٧- الصومال 30 يومًا ٢٨- توغو لمدة 7 أيام ٢٩- ساماو 60 يومًا ٣٠- غينيا بيساو 90 يومًا ٣١- جزر القمر مفتوحة المدة ٣٢- ولايات ميكرونيسيا المتحدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الدول التي تسمح لليمنيين بالدخول بدون تأشيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.